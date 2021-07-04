وزير الإعلام اليمنى: الجيش يستعيد عشرات المواقع الاستراتيجية بالبيضاء

قال وزيرالإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية بجبهة مديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير.

وأضاف الإرياني - في تصريح اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن أهم المناطق التي تم استعادتها (جبل شبكة - منطقة قربة - امسوادنه - ذا مخشب - جاحور) ومواقع بمنطقة آل عبيد، وأجزاء واسعة من مثلث الجماجم.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قطعوا خطوط إمداد مليشيا الحوثي فيما تبقى من مناطق (الناصفة - الزاهر - الجماجم)، وأن المعارك الآن على أشدها فيما تبقى من مواقع (الجماجم - كيدان - الغيلمة).

وأوضح: أن تقدم الجيش مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير لمليشيا الحوثي، فضلًا عن مصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادات، واستعادة عدد من الاليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، منوهًا بأن المعارك والتقدم ما زال مستمرًا حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أمس، أن إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية‏.

وكشف الارياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أن استخدام مليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استمرار المليشيا لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وثمن زير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها مليشيا الحوثي الإرهابية ، وتأمين حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية في البحر الأحمر وباب المندب‏.