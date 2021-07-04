بالجلباب.. ريم البارودى تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة على متن أحد المراكب النيلية في أسوان، وذلك أثناء حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المراة.

ريم البارودي

ريم البارودي

وتألقت ريم البارودي خلال جلسة التصوير بإطلالة هادئة وبسيطة مرتدية جلبابا ليناسب الأجواء النيلية في أسوان، واعتمدت على ماكياج هادئ أبرز جمال وجهها، وشعر منسدل على كتفيها.

ريم البارودي

من جهة أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي خلال موسم رمضان الماضي بمسلسلين، الأول “فارس بلا جواز” والتي ظهرت خلاله كضيفة شرف مع الفنان مصطفى قمر، والذي يجسد خلال العمل شخصية مختلفة تمامًا عن طريق عمل درامي بحلقات منفصلة متصلة وصراع مع الحب بأسلوب كوميدي كبير، كما يقدم في العمل بعض الأغنيات الأولى خاصة بالتتر والثاني في نصف المسلسل والثالثة في نهايته.

ريم البارودي





يشارك في بطولة "فارس بلا جواز" الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام وهناك العديد من المشاركات للنجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبدالله واوس اوس وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.



أما المسلسل الثاني فشاركت في بطولة مسلسل "كله بالحب"، مع الفنانة زينة والذى عرض على شاشة قناة النهار، من خلال شخصية "كاريمان"، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه، وهو من بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودى، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، سامر المصرى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي وأحمد السمان.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تراجيدى حول العلاقات الأسرية والزوجية، حيث يجند المحامي صبحي الفتاة دهب وشقيقها شربيني لكي يشاركاه في عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها، وفي إحدى المرات يطلب صبحي من دهب الزواج من طارق، لكي تستطيع أن تطرد زوجته السابقة من الفيلا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتقدم زينة خلال أحداث المسلسل شخصيتين في وقت واحد، هما "دهب وياسمين".