إيمان الشوكى عن عرض «أبوالعربى» مع هانى رمزى: نهدف لإضحاك الجمهور

كشفت الفنانة الشابة إيمان الشوكي، عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه بشكل يومي عبر مشاركتها في مسرحية “أبو العربي وصل"، والتي تقدم داخل مسرح طيبة مول بشكل يومي ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم علي رأسهم الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري، مشيرة الي أن ذلك يعد التعاون الأول لها مع أبطال العرض، ومؤكدة أن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا علي العرض.

وقالت إيمان الشوكي في تصريحات لجريدة “الدستور”، اليوم الأحد: نحاول أن نقدم أعمالا جميلة وهادفة وتصل للجمهور وتضحكهم بشكل كبير وهذا هو الهدف الأساسي من العرض، مشيرة إلى أن العرض يحمل رسائل كوميدية وانسانية كبيرة، مشددة على أن جميع صناع العمل وعلي رأسهم مخرجه تامر كرم يحاولون تقديم رسالة راقية لجميع الفئات العمرية .

وتقدم إيمان الشوكي في العرض المسرحي “أبو العربي وصل”، شخصية “ليل” الراقصة، التي تزوجت “هادي” رجل الأعمال الشخصية المحورية التي تدور الأحداث حولها، بينما تحدث مفارقات كوميدية، ويحمل دورها كثير من الاستعراضات، متمنية أن يلقي العرض نجاحاً أكبر في الدول العربية وخاصة عند عرضه في الخليج.

مسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، والعمل من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية أبو العربي، حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة، وتتوالي الأحداث في إطار مشوق كوميدي.

وكان قد قدم الفنان هاني رمزي فيلم “ابوالعربي” منذ سنوات طويلة وهو أحد الأفلام الهامة في تاريخه السينمائي .