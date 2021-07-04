بريطانيا تسجل 24 ألفًا و248 إصابة و15 وفاة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، تسجيل 24 ألفا و248 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الحكومة البريطانية- وفقا للبيانات الرسمية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و903 آلاف و434 إصابة.

وأكدت الحكومة البريطانية، على ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 128 ألفا و222 حالة.

وارتفع عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس إلى 45 مليونا و274 ألفا و497 شخصا، بينما ارتفع عدد من حصلوا على الجرعة الثانية إلى 33 مليونا و614 الفا و952 شخصا.

فقد أفادت المعلومات بأنه ومع انتشار النوع الجديد من الوباء في بريطانيا، فإن ما يقرب من نصف عدد الوفيات الأخيرة في البلاد هي لأشخاص تم تطعيمهم.

والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.