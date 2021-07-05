الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مش هطلع تصريحات لحد اسمه عنبة».. أبرز 4 تعليقات لـ هاني شاكر عن المهرجانات

هاني شاكر
هاني شاكر

أثار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الجدل مجدداً، بحديثه عن مطربي المهرجانات من خلال بعض التصريحات الأخيرة له عبر أحد الفضائيات، بعدما تم استضافته تليفونيا، حيث كشف في تصريحات نارية عن قرارات النقابة ورأيه في المهرجانات وما سيحدث مستقبلا.

تصريحات هاني شاكر

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور”، أبرز تلك التصريحات.

1 - أنا ضد المهرجانات، ومفيش حاجه اسمها أغانى المهرجانات.

2 - احنا فى النقابة مش معترفين بحاجه اسمها فن مهرجانات ولذلك لن يكون هناك تصريح لأي شخص أو عضوية نقابة إلا إذا كان المتقدم يحمل معايير القبول.

3 - لا أستطيع منع أغانيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك او انستجرام او تويتر أو حتي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

4 - إذا نجحوا في اختبارات نقابة المهن الموسيقية فعليهم أن يغيروا من أسمائهم.. انا مش هطلع تصريح لحد اسمه موزة او عنبة الأسامى دى عندهم فى البيت.

وكان هاني شاكر نصح مطرب المهرجانات حمو بيكا بالتوقف عن الغناء خلال هذه الفترة وأخذ دروس مع أحد مدربي الموسيقى قبل المشاركة في الامتحان المقبل، مضيفا: "أنا لست ضد أحد، والنقابة ليست ضد أحد، وحمو بيكا مؤدب جدا وأنا بحبه ويهمني مستواه يتحسن في الامتحان".

ومن جانبه أشار حمو بيكا إلى تقديره الشديد لنصيحة هاني شاكر له، واحترامه لكل القوانين من خلال توقفه عن الغناء خلال هذه الفترة قبل التقدم للامتحان.
 

هاني شاكر: «معنديش مانع أغني شعبي.. وعايز أعمل ديو مع بوسي والليثي»

خلال تويتر فيس اجتماع اثار مهرجان هاني المهر موسيقية الدستور شاكر المقبل قرارات مداخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أسما موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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