الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن عاملين لقيا مصرعهما خلال تركيبهما مواسير صرف بأطفيح

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عاملين لقيا مصرعهما بعدما انهارت عليهما أعمال الحفر، خلال تركيب مواسير صرف صحى بإحدي قرى مركز أطفيح بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع عاملين خلال أعمال حفر لتوصيل الصرف الصحي بقرية في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن عاملين لقيا مصرعهما، خلال أعمال حفر لتركيب مواسير صرف صحي بالقرية، حيث انهار عليهما جرف ترابي مما أسفر عن مصرعهما.

تم انتشال الجثتين، واستخراجهما من أسفل التراب، ونقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجاري استجواب المقاول المسئول عنهما، وعدد من شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة تركيب مواسير صرف صحى مركز أطفيح الجيزة جثة عاملين أعمال الحفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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