النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد زيمبابوي بنسبة 6% هذا العام‎‎

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الزيمبابوي نموًا بنسبة 6 بالمائة في العام المالي الجاري (2020/ 2021) على خلفية وفرة الحصاد الزراعي وزيادة إنتاج الطاقة واستئناف أنشطة التصنيع والبناء.

وأكد الصندوق- في بيان، نقلته صحف محلية، اليوم أن "زيمبابوي أظهرت مرونة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما أعقب ذلك من كوارث طبيعية أخرى مثل إعصار (إيداي) وموجات الجفاف التي طالما تتعرض لها البلاد".

وأوضح أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب لدعم الفئات والشركات الأكثر ضعفًا أثناء فترة الوباء، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% عام 2020، بعد انخفاض بنسبة 6 % في عام 2019.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد زيمبابوي بنحو 6% خلال الفترة المقبلة، مما يعكس وفرة الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاج الطاقة واستئناف أنشطة التصنيع والبناء.