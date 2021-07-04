الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جميعهم من القاهرة.. ننشر أسماء مصابى انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

انقلاب سيارة بطريق
انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

حصل موقع الدستور على قائمة أسماء مصابي انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة، واستقبلهم مستشفى السويس العام، عصر اليوم الأحد.

وقال مصدر طبي في السويس، إن جميع المصابين من خارج السويس وجميعهم من محافظة القاهرة، وهم وفقا للمحضر: مهاب محمد سيد، يبلغ من العمر ١٤ سنة يعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سيد جمعة يبلغ من العمر ٤٨ سنة ويعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد فؤاد احمد يبلغ من العمر ٣٩ سنة ويعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وشعبان عبد العال جمعه يبلغ من العمر ٤٨ سنة ويعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.

وكان طريق السويس القاهرة قد شهد عصر اليوم حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى السويس العام.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، ثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى السويس العام، عصر اليوم، أربعة مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة.

وتابع مدير مستشفى السويس العام الدكتور عبد الله سعد حالة المصابين وأشرف على تلقيهم العلاج، ووجه بتوفير كل سبل الراحة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، على الطواقم الطبية والتمريض بمستشفى السويس العام برفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين فور وصول الاخطار من مرفق الإسعاف عصر اليوم.

وكانت مديرية أمن السويس تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس القاهرة، تحمل لوحات معدنية ج ج س ٣٢٧ بالكيلو ١٠٩ بطريق نفق الشهيد أحمد حمدي بطريق السويس القاهرة، أدى لإصابة أربعة أشخاص كانوا يستقلونها.

انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة
انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة
انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة
انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة
أسماء المصابين حادث طريق السويس القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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