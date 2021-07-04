الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 10 مخالفات وغلق وتشميع محل دواجن بمرسى مطروح

حملات مكبرة بمطروح
حملات مكبرة بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنفيذ حملة موسعة من شئون البيئة بمجلس المدينة على محلات الدواجن بوسط المدينة لضبط المحال المخالفة، وأسفرت عن تحرير 10 مخالفات وغلق وتشميع محل دواجن لمخالفتهم اشتراطات البيئة.

وأكد جاب الله أنه تم التنبيه على أصحاب المحال المخالفة بعدم تكرار المخالفة والتنسيق مع الحي وجهاز النظافة لنقل مخالفات الدواجن وعدم القائها في الجزيرة الوسطي بالشارع وإلا سيكون مصير المخالف الغلق والتشميع لضمان عدم تراكم المخلفات حفاظا على الصحة العامة.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم المرور على محلات منتجات سيوة بشارع شكوي القوتلي وتم تحرير 3 محاضر للمحال المخالفة وتم التنسيق مع المحال لرفع المخلفات على فترتين يوميا في مواعيد سيارات رفع القمامة بحي وسط.

وشدد على إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة بتطبيق أقصى غرامة إذا تكررت المخالفة لمحلات الدواجن ومنتجات سيوة.. مؤكدا على استمرار الدفع بحملات موسعة  لضبط المخالفين طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بالحفاظ على النظافة العامة ومنع الإشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون مرسى مطروح في أبهى صورها خلال استقبالها مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات الموسعة على المحال التجارية المخالفة بنطاق المدينة. 

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تنفيذ حملة موسعة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بالكورنيش ووسط المدينة وحي الشروق والكيلو 1 بالطريق الدولي وشوارع شكري القوتلي والثانوية بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأكد جاب الله بانه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لعقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص بمناطق علم الروم وشارع 15 والكيلو 4 وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المخالفة يأتي ذلك ضمن المتابعة الميدانية لمجلس المدينة لرصد المباني المخالفة وإزالة التعديات في المهد.

حملات مكبرة بمطروح
حملات مكبرة بمطروح
حملات مكبرة بمطروح
حملات مكبرة بمطروح
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مدينه مرسي مطروح حفاظا على الصحة العامة حملات مكبرة شئون البيئة المحال المخالفه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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