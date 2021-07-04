سايس يُنهي حياة متسول في العمرانية

أقدم سايس على إنهاء حياة متسول يجلس لاستجداء المارة بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية غربي محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين سايس وأحد الأشخاص متسول يجلس لاستجداء المارة في الشارع ويدعي كونه أخرس بسبب خلاف على الوقوف، فقام السايس بكسر زجاجة وغرسها في جسد المتسول فأرداه قتيلًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عجلان معاون أول مباحث قسم شرطة العمرانية من تتبع خط سير المتهم بعد إعداد كمين أمني من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.