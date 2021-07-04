الأحد 04 يوليو 2021
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مصر

وزيرة الهجرة لـ«الدستور»: ننسق مع قبرص لعودة رفات المصريين ضحايا حرائق الغابات

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تواصلت مع سفارة مصر في قبرص لمتابعة المصريين الذين لقوا مصرعهم في حرائق الغابات.

وأضافت نبيلة مكرم في تصريح لـ"الدستور"، أن السفير المصري في قبرص يعمل حاليًا مع السلطات القبرصية للوصول إلى معلومات تفصيلية والتنسيق لعودة رفات المصريين الأربعة ضحايا الحادث في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت السفارة المصرية في نيقوسيا، أنها علمت من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مصريين كانوا يعملون في قبرص، نتيجة حرائق الغابات التي أشعلتها الرياح العاتية، وتسببت في أضرار بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس.

وكانت السفارة قامت فور تلقيها تلك المعلومات بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

وانتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعية المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.

وكان الاتحاد الأوروبي أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا، وأرسلت اليونان وإسرائيل طائرات إطفاء للمساعدة في هذا الجهد بعد أن ناشدت قبرص المساعدة الدولية وتفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.

وتسبب الحريق الذي أشعلته الرياح العاتية  في أضرارا بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

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