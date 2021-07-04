الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة والد الفنان آدم الشرقاوى

ادم الشرقاوي
ادم الشرقاوي

توفى الدكتور خالد الشرقاوي، والد الفنان آدم الشرقاوي الذي شارك في المسلسل الرمضاني “لعبة نيوتن”.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ عقب وصول الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك آدم الشرقاوي نجل الراحل خالد الشرقاوي أستاذ القانون، في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" مع عدد من الفنانين منهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي.

وولد آدم الشرقاوي في 23 يوليو 1994 واسمه الحقيقي هو محمود خالد الشرقاوي، ونشأ في أسرة مصريه من الطبقة المتوسطة تعود أصولها إلى بلدة منية المرشد في محافظة كفر الشيخ ووالده خالد الشرقاوي (1964) دكتور في القانون الجنائي، وتتألف أسرة آدم من ثلاثة إخوة وهو الأوسط بينهم.

غادر آدم وهو طفل مصر مع والداه إلى كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم آدم في مدرسة جون روبرت للتمثيل التي كان يتعلم فيها حينما كان في العاشرة من عمره، وفي سن الثامنة عشر قرر اختصار اسمه الأخير لـ الشار، ليصبح آدم الشار"، عرف بتفوقه الدراسي منذ طفولته، ففي الابتدائية حصل على شهادة تفوق موقعة من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن.

وفي 2012، تخرج آدم من مدرسة سافانا الثانوية في مدينة آناهايم بكاليفورنيا. بدأ آدم على الفور بعد تخرجه، بالالتحاق بورش التمثيل المختلفة، واستمر ذلك لمدة عامين. وكان من أبرز الورش التي التحق بها، هي ورشة مدربة التمثيل الشهيرة لورين باتريس نادلر والتي اشتهرت بتدريب الكثير من نجوم هوليود الشباب. في عام 2018، قرر آدم أن يخطو بشكل جدي في عالم التمثيل، فكانت أولى مشاركاته بفيلم قصير مستقل. بعد مشاركته السابقة، انطلق آدم للمشاركة بأدوار متنوعة في أعمال سينمائية مختلفة.

الابتدائية مصري كتاب نجوم حوار الولايات المتحدة الثانوية مدرسة لعبة الفنان محمد رمضان ورش كاليفورنيا الدراما المصرية

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وائل لطفي

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