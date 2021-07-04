الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تسجل 1400 إصابة بكورونا و5 وفيات

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أعلنت اليابان عن تسجيل أكثر من 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أنه تم أيضًا تسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المسئولين بحكومة العاصمة "طوكيو" قد أعربوا عن قلقهم حيال عودة زيادة أعداد الإصابات بالفيروس في العاصمة من جديد؛ حيث سجَّلت طوكيو وحدها اليوم 518 إصابة، فضلًا عن تسجيل حالة وفاة واحدة. 

وصرَّحت مصادر حكومية يابانية بأن اليابان تدرس تمديد الحالة شبه الطارئة الخاصة بفيروس كورونا في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة.

وقالت المصادر- وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو: إن حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ستتخذ قرارًا الأسبوع المقبل بشأن تمديد محتمل لما بعد انتهاء فترة الطوارئ في 11 يوليو، قبل افتتاح الألعاب الصيفية في 23 يوليو.

والجدير بالذكر: تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين. 

اليابان كورونا طوكيو سوجا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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