الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر يبدأ صرف معاشات للشريحة الأقل من 2000 جنيه

بنك ناصر
بنك ناصر

أكد بنك ناصر الاجتماعي أنه تم البدء فى صرف الشريحة الثانية من معاشات يوليو لمَن يتقاضون أقل من 2000 جنيه وسط إجراءات احترازية مشددة وفقًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وذلك عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني خلال فترة لعطلة الرسمية.

وأكد البنك عبر موقعه أنه تم إصدر تعليماته لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددًا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ومن بين التدخلات التى حدثت، أكد بنك ناصر أنه تم توفير المطهرات والتعقيم والتطهير المستمر لفروع وماكينات الصراف الآلي، والالتزام المستمر بإجراءات تطهير ونظافة مقار الفروع وماكينات الصراف الآلي وتطهير النقدية بالخزن الرئيسية واستخدام المبالغ الأقدم فى تاريخ التخزين، وتجهيز أماكن انتظار للعملاء خارج الفروع بالمقاعد ومراعاة أن تكون المسافة بين المقعد والذى يليه متر واحد على الأقل، مع تنظيم انتظار العملاء خارج الفرع وتواجد أحد العاملين للرد على الاستفسارات.

شهد بنك ناصر تشكيل لجان مركزية وفرعية تختص بإعداد خطة تتضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان استمرارية العمل بالبنكنوت وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ومواكبة كافة المستجدات والتوجيهات في هذا الشأن، إضافة إلى التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وإلغاء كافة الرسوم علي السحب من الماكينات وكذلك خدمة الصرف بالتليفون المحمول والاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من البنكنوت لتكوين مركز نقدى خاص ببنك ناصر.

وزيرة التضامن الدفع الالكتروني رؤية مصر 2030 بنك ناصر الاجتماعي ماكينات الصراف الآلي معاشات يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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