وزير الزراعة يوجه بالاهتمام بالأبحاث التطبيقية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع رؤساء الأقسام والباحثين في معهد بحوث البساتين، اليوم الأحد، واستعرض معهم موقف محاصيل الفاكهة والخضر الصيفية الحالية.

وطالب القصير كل رئيس قسم بوضع رؤية وخطة لتطوير القسم مع الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في خدمة الزراعة.

وأكد توفير كل الدعم المادي للأبحاث العملية العلمية المتميزة، كما طالب بوضع رؤية استباقية ومستقبلية للزراعة والإنتاج لكل محصول على حدة، بالإضافة إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل.

وبحث وزير الزراعة أيضا مع قيادات معهد البساتين الأصول التابعة للمعهد وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها

من ناحيتهم أعرب رؤساء الاقسام والباحثين بمعهد البساتين عن سعادتهم بهذا اللقاء الأول من نوعه، والذي لم يحدث من قبل مع أي وزير للزراعة، وأكدوا بذل أقصى جهد لخدمة البحث العلمي الزراعي.

وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز، وأيمن حمودة مدير معهد البساتين وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.