جديد.. تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية 2021/ 2022 بالتفصيل

يبحث الكثير من طلاب الشهادات الإعدادية، عبر محركات البحث الإلكترونية، على تنسيق التمريض العادي لهذا العام 2021/2022، وترصد الدستور التفاصيل في التقرير التالي.



شروط القبول في تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية 2021/ 2022

وهناك 6 شروط يجب توافرها في المتقدم للقبول في مدارس التمريض 2021 وهي:

1- استلام المبلغ الإجمالي الذي تحدده الوزارة لحين قبولها.

2- أن يكون لدى الطالب المتقدم للتنسيق حسن الأخلاق والسلوك.

3- يجب أن يكون الطالب المتقدم للتنسيق مصريًا ومن أبوين مصريين.

4- عدم الزواج للطالبة أثناء الدراسة في مدارس التمريض.

5- أن لا يقل عمر المتقدم لذلك التنسيق عن 15 سنة وألا يزيد عن 20 سنة.

6- أن ينجح الطالب في الامتحانات الممنوحة له.



تنسيق تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية 2021/ 2022 في القاهرة والجيزة

فيما أعلنت هيئة التأمين الصحي، عن درجات قبول الطلاب والطالبات في جميع مدراس التمريض على مستوي جميع محافظات مصر، حيث وصل التنسيق في محافظة القاهرة إلى 250 درجة، بينما تمريض الجيزة وصل إلى 220 درجة للبنات.



تنسيق مدارس التمريض في المحافظات الأخرى

في حين أشارت بعض المؤشرات، على أن التنسيق في المحافظات الشمالية سيبدأ من 230 درجة، وحتى 270 درجة، أما بالنسبة لمحافظات الصعيد ومن بينهم أسوان سيكون التنسيق فيها 277 درجة، أما محافظة سيناء ومدن القناة سيبدأ التنسيق فيها من 235 درجة، وحتى 255 درجة، كما أن الطلاب سيقومون بأداء بعض الاختبارات قبل الالتحاق بالمدرسة، كما تم تحديد بداية يوليو لتكون بداية تلك الاختبارات لجميع المقبولين.