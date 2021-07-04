الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يخفض درجات القبول بالمدارس الثانوية والفنية

اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اليوم الأحد، تنسيق القبول للثانوي العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.


وأعلن محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس قرر تخفيض درجة القبول للصف الأول الثانوي والمدارس الفنية المختلفة لإتاحة فرصة القبول لأبنائنا في جميع المدارس الثانوية العامة والفنية.


وقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام هو 225 درجة بدلًا من 238 درجة بعد تحديد التنسيق لهذا العام لهذه الدرجة.. مع العلم أن درجة القبول العام الماضي كانت من مجموع 250 درجة.


ووافق المحافظ علي القبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 210 درجات.

وقرر المحافظ تخفيض درجات القبول بجميع المدارس الفنية بالمقارنة للعام الماضي مراعاة للظروف وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للالتحاق بالمدارس الفنية.


وبالنسبة للقبول بمدارس التعليم الفني جاء التنسيق كالتالي:
1- قسم بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة من 260 درجة ويتم القبول بناءً علي اختبار قدرات الطلاب.


2-المتقدمة الصناعية من 260 درجة شعبة كهربية بنات ويتم القبول عدد 4 من أعلى مجموع بالنسبة للبنات.


3- المتقدمة الصناعية من مجموع 245 درجة حد أدنى للبنين.


4- المتقدمة التجارية من 235 درجة.

 
5- المتقدمة الفندقية من 230 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب.


6-الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 225 درجة.


7- الصناعات البحرية العسكرية بنين لوجستيات 230 درجة.


8-الصناعات البحرية العسكرية بنين طاقة متجددة 235 درجة ويتم قبول 48 طالبًا من أعلى مجموع. 


9- مدرسة عقبة بن نافع بنين 163.5 درجة إلكترونيات.


10- مدرسة عقبة بن نافع بنين 160 درجة أجهزة دقيقة وتحكم آلي.


11-تعليم مزدوج بنين 230 درجة.. إلكترونيات صناعية.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.


12-تعليم مزدوج بنين 220 درجة.. ميكانيكا صيانة وإصلاح.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.


13-تعليم مزدوج بنين.. فني تبريد وتكييف من 210 درجات.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.


14-تعليم مزدوج بنين.. فني إصلاح سيارات من 200 درجة.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.  


15-تعليم مزدوج بنات.. سكرتارية طبية من 235 درجة.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية. 


16- تعليم مزدوج بنات.. ملابس جاهزة من 180 درجة.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.  


17- التعليم الصناعي نظام 3 سنوات عام من 147 درجة.


18-التعليم الصناعي نظام 3 سنوات مهني من 142.5 درجة.


19- التعليم التجاري نظام 3 سنوات من ١٤٠ درجة صغار السن.


20-التعليم الزراعي نظام 3 سنوات عام.. من ١٤٠ درجة صغار السن.


21-التعليم الزراعي نظام 3 سنوات مهني من ١٤٠ درجة كبار السن.

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تنسيق السويس أنخفاض الثانوية البتروكيماويات

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