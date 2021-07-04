«الإحصاء»: تأسيس 9.9 ألف شركة جديدة و65% من رأس المال المصري

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الشركات التى تأسست خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 إلى 9.9 ألف شركة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، حيث بلغ عدد الشركات خلال شهر أبريل الماضى 2119 شركة مقابل 246 شركة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها سجل 2539 شركة خلال شهر يناير 2021 ، 2340 شركة خلال شهر فبراير 2021، 2904 شركة خلال شهر مارس 2021، وصولًا لـ2119 شركة خلال شهر أبريل 2021.

أوضح تقرير الإحصاء أن عدد الشركات كان قد سجل أدنى مستوياته مطلع العام الماضى 2020 تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا العالمية، حيث بلغ عددها خلال شهر أبريل ومايو من عام 2020 بنحو 246 و667 شركة بالترتيب.

أشار إلى أن أعلى عدد للشركات الناشئة تحقق خلال شهر ديسمبر الماضى بنحو 3126 شركة، يليه شهر مارس الماضى بعدد 2904 شركة، ثم شهر سبتمبر بعدد 2805 شركة.

واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من مصادر تدفق رءوس الأموال المتعلقة بالشركات الناشئة خلال شهر أبريل 2021 بنسبة 65.2% بـ8.2 مليار جنيه، يليهم الأجانب بنسبة 21.7% بقيمة 2.7 مليار جنيه، ثم العرب بنسبة 13.1% بقيمة 1.6 مليار جنيه.

ووزعت الشركات الناشئة حديثًا بين قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإنشائية، الخدمية، الزراعية، السياحية، الصناعية، التمويليه، وجاءت فى المرتبة الأولى الشركات العاملة فى القطاعات الخدمية بعدد 1175 شركة بنسبة 55.5%، يليه الشركات الصناعية بعدد 413 شركة بنسبة 19.5%، ثم الشركات الإنشائية بعدد 298 شركة بنسبة 14.1%، والشركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 128 شركة بنسبة 6%، بينما تذيل القائمة الشركات التمويلية بعدد 7 شركات بنسبة 0.3%، الشركات السياحية بعدد 19 شركة بنسبة 0.9%، والشركات الزراعية بعدد 79 شركة بنسبة 3.7%.