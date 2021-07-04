جامعة المنصورة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، احتفالية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء هاني منصور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والقيادات العسكرية والأمنية ونواب البرلمان "أعضاء النواب والشيوخ" ونواب رئيس جامعة المنصورة وأساتذة الجامعة.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن برنامج الحفل البدء بالسلام الجمهوري وبعدها آيات من القرآن الكريم، وبعدها قدمت الفرق الفنية لطلاب الكليات الجامعية عددًا من الفقرات الفنية وفى مقدمتها اسكتش مسرحى بعنوان "تسلمي يا مصر" لطلاب النشاط المسرحي، كما قدمت الفرق الطلابية الفقرات الموسيقية والكورال المعبرة عن عظمة المناسبة، شملت مقدمة موسيقى مسلسل رأفت الهجان، فيها حاجه حلوة، وزى ما هيها حبها، وحياتك يا مصر، وآه يا عبد الودود، ومشربتش من نيلها، وسلام يا دفعة، وقادرين ونعملها، ولأنك عظيمة.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح محافظ الدقهلية معرض مسابقة الموكب الملكي الذى نظمته إدارة الشباب بجامعة المنصورة والذى يجسد حدث نقل المومياوات إلى المتحف المصري الكبير من خلال لوحات وأعمال فنية ورسومات للطلاب المشاركين من الكليات الجامعية المختلفة وطلبة الفنون بالجامعة كما ضم المعرض أعمال فنية تعبير ومحاكاة عن الفن الشعبي المصري الأصيل.

وأشارت الدكتورة داليا خليفة مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة إلى أن المعرض يتضمن ١٧ لوحة فنية تجسد إنجازات الدولة المصرية وتحاكى التراث الشعبي المصري.

وأضافت أن المعرض يشمل أيضًا لوحة فنية أعدها طلاب مركز فنون بجامعة المنصورة بعنوان "النيل نبض الحياة" بطول ٣٠ مترًا، حيث تعتبر أكبر لوحة على مستوى مراكز الفنون بالجامعات المصرية فى إطار الاستعداد للقافلة الفنية التي ستقام بنادي النيل خلال شهر يوليو الجاري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

احتفال جامعة المنصورة بذكري ثورة 30 يونيو

احتفال جامعة المنصورة بذكري ثورة 30 يونيو