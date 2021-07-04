الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

هواتف محمولة بمطار
هواتف محمولة بمطار القاهرة

تمكن رجال الأمن الجمركى بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955. 

ففى أثناء قيام رجال الأمن الجمركى بالإشراف على حركة الدخول والخروج بباب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي اشتبه ياسر عبدالمنعم فى اثنين من موظفي المطار أثناء خروجهما من باب الزيرو رغم عدم حملهما لأية حقائب .

وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي ومصطفى السيد مدير الإدارة بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قررا تشكيل لجنة من ياسر عبدالمنعم و سيد مغازي مفتشى الأمن الجمركى وإبراهيم حسن مدير الحركة ومحمد يوسف مأمور الجمرك لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 20 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة على جسم الموظفين.

وقرر مصطفى السيد مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 97 لسنة2021 بعد العرض على  إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

رجال الأمن الجمركي مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة قانون الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

«التعليم» تنتهي من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة: مفاجأة للطلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية