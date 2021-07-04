الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«غنوة حب».. جو أشقر يثير الجدل بفكرة فيديو كليب أحدث أغنياته

الفنّان اللبنانيّ
الفنّان اللبنانيّ جو أشقر

أطلق الفنّان اللبنانيّ جو أشقر أغنيته الجديدة بعنوان "غنوة حبّ"، بعدما صوّرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبنانيّ جاد شويري. 

الأغنية الجديدة باللهجة المصريّة، كتب كلماتها نور عزّ العرب، ولحّنها شادي حسن، وهي من توزيع طارق توكّل. 



تناولت الأغنية المصورة علي طريقه الفيديو كليب حالة مثيرة للجدل بعدما تناول الكليب فكرة المخرج جاد شويري، قصّة حبّ تجمع بين شاب مسيحيّ يجسّد دوره أشقر في الكليب، وفتاة مسلمة ترتدي الحجاب، حيث تزوّج الثنائي في الكليب وحضر حفل الزفاف كلّ من صديقيْ الثنائي جو وحبيبته. 

 

الأغنيه حصدت قدرا كبيرا من التعليقات التي أظهرت كيفية زواج شاب مسيحي من مسلمة وهو الأمر المرفوض في الديانة الإسلاميه، حيث أثار العمل حالة جدال كبيرة بسبب فكرة الأغنية. وهو الأمر الذي تجلى عبر التعليقات على الكليب حيث أكد بعض المعلقين أن فكرة الأغنية قد تثير فتنة بين المصريين، ورأى فريق آخر أنها ليست فكرة جيدة .

 

وكان أول ألبوم غنائي لأشقر عام 2001، والذي ضم أغنية “ال سي دي” التي حققت نجاحا كبيرا في العالم العربي لمدة طويلة، كان يغني في المطاعم و الملاهي الليلية، ثم انتقل إلى عالم الفن الواسع وعالم الشهرة، وهو يمتلك ملهى “الكاسينو” في منطقة الأشرفية الذي باتت مقصداً لمحبي السهر في العالم العربي ويقدم فيه وصلاته الغنائية التي تستمر حتى ساعات الفجر الأولى، كما يملك ملهى آخر ومطعماً في منطقة تل الديب، ومن أشهر أغانيه أغنية “كدا كدا” عام 2013، وأغنية “كذابة” عام 2013.
 

أطلق ألبومه الأوّل عام 2001 تحت عنوان “شو بيمنع”، والألبوم الثاني للفنان كان يحمل عنوان “ماذا قالوا”، وأطلق عدّة ألبومات عربية مثل “ملك و سلطان” وغيرها عام 2009، وحصل على جائزة MTV Music Award كأفضل فنان عربي في برلين – ألمانيا.
 

الفنّان اللبنانيّ جو أشقر
الفنّان اللبنانيّ جو أشقر
الفنّان اللبنانيّ جو أشقر
الفنّان اللبنانيّ جو أشقر
لبنان مثيرة للجدل العالم العربي الديانة الاسلامية حفل الزفاف جاد شويري جو اشقر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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