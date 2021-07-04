حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالمقطم

أمرت نيابة المقطم، الأحد، حبس ربة منزل وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة حقيبة بداخلها (عدد من المشغولات الذهبية ومجموعة من المتعلقات الشخصية- مبلغ مالى) من داخل مسكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها طرف المُبلغة وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل الشقة محل البلاغ اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، واقتسام متحصلات الواقعة مع (سائق لدى المجنى عليها) مقابل عدم الإبلاغ عنها.. تم ضبطه وأقر بما جاء بأقوالها.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.