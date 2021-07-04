الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس لص الشقق السكنية في الزاوية الحمراء 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، الأحد، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بسرقة الشقق السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وبحوزته (5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "مطواة") وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الباب" وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب، وقيامه بإرتكاب عدد ( 4 ) حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الزاوية الحمراء منطقة الزاوية الحمرا سرقة الشقق السكنية مسجل خطر سرعة تحريات المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

خاص| أول رد من قبرص على مصرع 4 مصريين في «حرائق الغابات»

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

حنان ترك تتصدر محركات البحث.. والجمهور: «وحشتينا يا نجمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية

إضراب لليوم الـ61.. فلسطيني يمتنع عن شرب الماء في سجن إسرائيلي