حبس لص الشقق السكنية في الزاوية الحمراء 4 أيام

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، الأحد، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بسرقة الشقق السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وبحوزته (5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "مطواة") وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الباب" وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب، وقيامه بإرتكاب عدد ( 4 ) حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.