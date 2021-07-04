الإسكندرية: مهلة شهر للمواطنين لاستكمال مستندات طلبات التصالح

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بعد موافقة مجلس الوزراء تم مد مهلة شهر لاستكمال المستندات اللازمة للسادة المواطنين اللذين قاموا خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات التصالح وقاموا بسداد رسم جدية التصالح وسحب كراسة الشروط ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب. علي أن تنتهي تلك المهلة بنهاية شهر يوليو 2021.

وناشد المحافظ المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح بسرعة استكمال المستندات المطلوبة اللازمة لقبول طلب التصالح خلال المهلة المحددة.

وأكد أن هناك متابعة لحظية لأعمال استكمال المستندات اللازمة الخاصة بطلبات التصالح. وأضاف أن المحافظة اتخذت عدة تسهيلات لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.

وكانت قد كشفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، أن الحي استعد لاستقبال طلبات المواطنين، بداية من مايو الماضي، بعد اختيار حي المنتزه من بين أحياء المحافظة لتطبيق منظومة التراخيص والضوابط البنائية الجديدة.

وأضافت لـ«الدستور» أنه يتم التنسيق مع كلية الهندسة، لاستخراج شهادة الصلاحية والتي تتم استخراجها من الحي، لتتم مراجعتها واعتمادها من كلية الهندسة، من واقع الخرائط التي تم إرسالها من الحي لكلية الهندسة.

وأوضحت أن المواطن يتوجه إلى الحي، للتقديم على شهادة الصلاحية، ويقوم الحي بعمل المتغيرات عليها، ونرفقها للجامعة عن طريق المركز التكنولوجي، مشيرة إلى أن خلال الفترة المقبلة سيتم التقديم من خلال تطبيق خاص بدون توجه المواطن إلى الحي.

وأوضحت أن الحي يخطر الجامعة بشهادة الصلاحية الخاصة بالمواطن لتقوم بمراجعتها، لتعود مرة أخري إلى الحي للموافقة عليها، ويقوم الحي بإخطار المواطن على أساس المستندات الخاصة بالترخيص، واستكمال الملف الخاص بالرخصة والذي يتقدم به المواطن للمركز النموذجي بالمحافظة ليستكمل باقي الإجراءات.

وأشارت أن قانون الاشتراطات البنائية المؤقتة الذي نعمل بها، يتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحي، هي من تعتمد الترخيص بعد موافقة كلية الهندسة على الرسومات، ووثيقة التأمين وجميع المراجعات النهائية، ولتواجد مركز نموذجي بالحي، يقوم باستكمال بافي الإجراءات.