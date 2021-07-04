الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الثلاثاء.. انطلاق ندوة الأعلى للإعلام «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»

كرم جبر
كرم جبر

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الثلاثاء 6 يوليو، ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، بمقر المجلس بماسبيرو، بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين.

ومن المقرر أن تناقش الندوة أسباب حدوث ثورة ٣٠ يونيو المجيدة وكذلك ملامح الجمهورية الجديدة.

وزير الأوقاف وزير الزراعة الشباب والرياضة وزيرة التضامن الصحفيين وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي التنمية الاقتصادية أشرف صبحي السيد القصير وزير الزراعة

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