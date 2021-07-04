الثلاثاء.. انطلاق ندوة الأعلى للإعلام «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الثلاثاء 6 يوليو، ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، بمقر المجلس بماسبيرو، بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكبار الإعلاميين والصحفيين.

ومن المقرر أن تناقش الندوة أسباب حدوث ثورة ٣٠ يونيو المجيدة وكذلك ملامح الجمهورية الجديدة.