سيامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية أسيوط

سيامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية أسيوط
سام الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري صباح اليوم الأحد كاهنين جديدين وهما الأستاذ مايكل وهبه بأسم القس باسيليوس للخدمة بكنيسة القديسة آناسيمون بحى الوليدية بأسيوط والمهندس سعيد صبحي بأسم القس نوفير للخدمة بكنيسة الشهيد أبادير غرب مدينة أسيوط.
جاء ذلك خلال ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، شارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وسط إجراءات احترازية مشددة.
بدأت الصلاة برفع بخور باكر والقى الأنبا يوأنس كلمته الروحية التى تحدث فيها عن القلب الملتهب في الخدمة وكيف يكون الكاهن أو الخادم ملتهبا فى خدمته.
على أن يقضي الأباء الجدد فترة الخلوة الأربعين يوما بدير السيدة العذراء بدرنكة.
وعلى صعيد اخر، قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية في مصر تهنئ غبطة الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الكلي الطوبى بمناسبة عيد ميلاده.
وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الكنيسة تتمنى سنين عديدة ومباركة الله وحماية العذراء لغبطة الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الكلي الطوبى.
وكانت قد اعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية، عن إصدار دار الثقافة كتابا جديدا "من لاهوت الشفافية إلى لاهوت العيش المشترك.. الكنيسة والمسؤولية المجتمعية"، للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
وقالت الهيئة ان في هذا الكتاب: "تحليل للحضور المسيحي في مصر وتأثيرات تيارات الإسلام السياسي.. قراءة في دور الكنيسة في العمل الاجتماعي والحضور المسيحي في المجتمع.. معالجة لتحديات قضايا المواطنة والعيش المشترك في مصر".
من جانبه قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في تصريح صحفي له إن جزء من مشكلة الكنيسة اليوم هو تربصنا بعضنا لبعض، وكأننا موجودون لاصطياد أخطاء الناس... يجب أن نشجع أولًا ثم نوبخ" مضيفا :"هل الكنيسة اليوم بها مكان للمنبوذين والذين قسى عليهم الزمن؟".