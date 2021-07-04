سيامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية أسيوط

سام الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري صباح اليوم الأحد كاهنين جديدين وهما الأستاذ مايكل وهبه بأسم القس باسيليوس للخدمة بكنيسة القديسة آناسيمون بحى الوليدية بأسيوط والمهندس سعيد صبحي بأسم القس نوفير للخدمة بكنيسة الشهيد أبادير غرب مدينة أسيوط.

جاء ذلك خلال ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، شارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وسط إجراءات احترازية مشددة.

بدأت الصلاة برفع بخور باكر والقى الأنبا يوأنس كلمته الروحية التى تحدث فيها عن القلب الملتهب في الخدمة وكيف يكون الكاهن أو الخادم ملتهبا فى خدمته.

على أن يقضي الأباء الجدد فترة الخلوة الأربعين يوما بدير السيدة العذراء بدرنكة.

سيامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية

وعلى صعيد اخر، قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية في مصر تهنئ غبطة الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الكلي الطوبى بمناسبة عيد ميلاده.

وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الكنيسة تتمنى سنين عديدة ومباركة الله وحماية العذراء لغبطة الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الكلي الطوبى.

وكانت قد اعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية، عن إصدار دار الثقافة كتابا جديدا "من لاهوت الشفافية إلى لاهوت العيش المشترك.. الكنيسة والمسؤولية المجتمعية"، للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

وقالت الهيئة ان في هذا الكتاب: "تحليل للحضور المسيحي في مصر وتأثيرات تيارات الإسلام السياسي.. قراءة في دور الكنيسة في العمل الاجتماعي والحضور المسيحي في المجتمع.. معالجة لتحديات قضايا المواطنة والعيش المشترك في مصر".

من جانبه قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في تصريح صحفي له إن جزء من مشكلة الكنيسة اليوم هو تربصنا بعضنا لبعض، وكأننا موجودون لاصطياد أخطاء الناس... يجب أن نشجع أولًا ثم نوبخ" مضيفا :"هل الكنيسة اليوم بها مكان للمنبوذين والذين قسى عليهم الزمن؟".