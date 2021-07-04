الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 مصابين في انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

الحادث
الحادث

أصيب أربعة أشخاص، عصر اليوم الأحد، اثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، ثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى السويس العام، عصر اليوم، أربعة مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة.

وتابع مدير مستشفى السويس العام الدكتور عبد الله سعد حالة المصابين وأشرف على تلقيهم العلاج، ووجه بتوفير كل سبل الراحة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، على الطواقم الطبية والتمريض بمستشفى السويس العام برفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين فور وصول الاخطار من مرفق الإسعاف عصر اليوم.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس القاهرة، تحمل لوحات معدنية ج ج س ٣٢٧ بالكيلو ١٠٩ بطريق نفق الشهيد أحمد حمدي بطريق السويس القاهرة، أدى لإصابة أربعة أشخاص كانوا يستقلونها.

وفي سياق متصل كانت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، قد توقفت الجمعة الماضي، إثر وقوع حادث  مروع  تصادم 4 سيارات سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي وسيارتين أجرة على أمام وصلة سرابيوم، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 26 آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور وفرضت كرودن أمني لمكان الحادث، وتوقفت حركة سير السيارات بشكل كامل.

وسارع مدير مرفق اسعاف الإسماعيلية، بالتوجه للحادث ونقل المصابين، وتبين أن شخص لقى مصرعه وأصيب 26 آخرين، وتم نقلهم على الفور لمجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، ونقلت سيارة إسعاف جثمان المتوفي الي ثلاجة لمستشفى.

فيما انتقلت قوات الأمن ووضعت كردون أمني على الطريق، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة طريق السويس القاهرة نفق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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