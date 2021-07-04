اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

فاز صالح العاروري نائب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بمنصب رئيس حماس داخل نطاق الضفة الغربية، ضمن الانتخابات الداخلية التي تجريها الحركة.

فوز صالح العاروري برئاسة حماس في الضفة

وأعلنت لجنة انتخابات الضفة الغربية في حماس، صباح الأحد، في بيان، أن الهيئات الشورية والقيادية في إقليم الضفة أنهت عملية انتخاب رئيسها.

وأكدت أنه تم انتخاب صالح العاروري رئيسًا لحركة حماس في إقليم الضفة الغربية للدورة التي تستمر حتى عام 2025.

من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة؟

يشغل صالح العاروري حاليا منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، بجانب فوزه اليوم برئاسة الحركة في نطاق إقليم الضفة الغربية.

ولد في بلدة العارورة بالضفة الغربية، يوم 19 أغسطس عام 1966، ودرس الشريعة في جامعة الخليل، حتى حصل على شهادة البكالوريوس، وكان قائدا لنشاط الحركة الطلابية في الجامعة منذ عام 1985.

اعتقلته إسرائيل عام 1992، كان عمره 26 عاما، لمدة 15 سنة لمساهته في تكوين الذراع العسكرية لحركة حماس "كتائب القسام"، وهو ما مكنها من الانطلاق في الضفة الغربية خلال العام ذاته.

إبعاد العاروري عن فلسطين وهدم منزله.. وسفره لسوريا وتركيا وقطر

وخرج صالح العاروري من السجون الإسرائيلية، عام 2007، وتم إعادة اعتقاله لثلاث سنوات أخرى، حتى عام 2010، أي أنه قضى 18 عاما داخل سجون إسرائيل.

وبعدها قررت تل أبيب إبعاده خارج فلسطين، ومن ثم ذهب إلى سوريا، وبقى فيها لمدة 3 سنوات، وانتقل بعدها إلى تركيا، عام 2011، واخذ يتنقل لعدة دول، بينها ماليزيا وقطر.

وفي 20 يونيو عام 2014 هدمت القوات الإسرائيلية منزله في الضفة الغربية، بعد تسليم قرار الهدم لأسرته، وذلك لاتهامهم له بالتورط في اختفاء ثلاثة إسرائيليين

مناصب صالح العاروري في حركة حماس

وتدرج صالح العاروري في حماس، إذ انتخب عضوا في المكتب السياسي للحركة الفلسطينية بعد الإفراج عنه في عام 2010، واستمر في ذلك المنصب لمدة سبع سنوات.

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وكان صالح العاروري، الرئيس الجديد لحركة حماس في إقليم الضفة الغربية، عضو في الفريق المكلف بالتفاوض في صفقة تبادل الأسرى بوساطة مصر، "صفقة شاليط"، والتي أُنجزت عام 2011.

وفي أكتوبر عام 2017، أعلنت حماس اختيار العاروري لمنصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.