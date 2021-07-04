محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى عن مكافحة جرائم أمن المعلومات

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، حول «دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات»، وبحضور حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد ـ و فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة، و صلاح الخشاب عضو نقابة جنوب القاهرة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

تأتي محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.