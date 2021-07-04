الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى عن مكافحة جرائم أمن المعلومات

محاضرة بمعهد محاماة
محاضرة بمعهد محاماة القاهرة

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، حول «دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات»، وبحضور حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد ـ و فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة، و صلاح الخشاب عضو نقابة جنوب القاهرة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

تأتي محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

نقابة المحامين القاهرة الجديدة نقيب المحامين اتحاد عمال مصر كلية الحقوق جنوب القاهرة عين شمس رئيس اتحاد فاطمة الزهراء القاهرة الكبرى

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