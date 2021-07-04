الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«أسقفية الرسولية» تهنئ «زخاري» لانتخابه مسؤولًا عن نشاط إيمان ونور لـ مصر والسودان

اشرف زخاري
اشرف زخاري

قال نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، هنأت الأستاذ أشرف زخاري، لانتخابه مسؤولًا عن نشاط إيمان ونور لمقاطعة مصر والسودان.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تصلي بكافة أعضاءها إلى الله القدير، حتى يبارك خدمته المقدسة، ويرشده إلى ما هو صالح.

الأنبا باخوم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الأستاذ أشرف زخاري مسؤول ا عن نشاط إيمان ونور لمقاطعة مصر والسودان البطريرك الكلداني مار لويس رافائيل الاول ساكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

خاص| أول رد من قبرص على مصرع 4 مصريين في «حرائق الغابات»

حنان ترك تتصدر محركات البحث.. والجمهور: «وحشتينا يا نجمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية