«أسقفية الرسولية» تهنئ «زخاري» لانتخابه مسؤولًا عن نشاط إيمان ونور لـ مصر والسودان

قال نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، هنأت الأستاذ أشرف زخاري، لانتخابه مسؤولًا عن نشاط إيمان ونور لمقاطعة مصر والسودان.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تصلي بكافة أعضاءها إلى الله القدير، حتى يبارك خدمته المقدسة، ويرشده إلى ما هو صالح.