العاصي: بدء اجتماعات تحديد أماكن إنشاء المراسي البحرية لاستقبال اليخوت

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه يتم حاليًا عقد اجتماع بين وزارة السياحة والوزرات المعنية كوزارة الداخلية والمالية وحرس الحدود والنقل البحري بوزارة النقل والبيئة والصحة لوضع استراتيجية متكاملة لتنشيط سياحة اليخوت، موضحًا أنه في البداية يتم تحديد الأماكن التى سيتم عليها إنشاء المارينا البحرية - مرسى بحرى- لاستقبال اليخوت، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الفنية والقانونية لاستقبال اليخوت واتنقاء منها المناسب لدعم وتنشيط هذا النمط السياحى .

أضاف العاصي، لـ"الدستور"، أن الشق الثاني الذى سيتم العمل عليه توفير الموارد اللوجستية لهذه المراسى البحرية ودعمها بالخدمات اللازمة التى يحتاجها محبى سياحة اليخوت، لافتًا إلى أن هذا النمط السياحى يعتبر الأعلى إنفاقا وسيكون هذا المنتج إضافة كبيرة للسياحة المصرية فى حالة اتمامه بالشكل اللائق، لهذا لا بدّ من عدم التعجل حتى يتم الانتهاء من الأمور الفنية اللازمة لإقامته حتى قبل عرض المنتج وتسويقة، مشيرًا إلى أننا لا نمتلك سوى مارينا الجونة وراس غالب وهى مراسى خاصة لا تستقبل أعداد كبيرة من اليخوت.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعًا، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة تعظيم الاستفادة من نمط سياحة اليخوت فى مصر حيث أكد رئيس الحكومة أن هذا التحرك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت، مقارنة بالدول المنافسة عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيمًا لذلك النوع من النشاط السياحى.

كما شهد الاجتماع بحث العناصر الداعمة لدعم سياحة اليخوت في مصر، ومن ذلك وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، إلى جانب تمتع مصر بالظروف المناخية الملائمة، والخيارات المتنوعة لقضاء العطلات البحرية، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين، وتنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير، كما تم إستعراض كافة الإجراءات المرتبطة بذلك، والتحديات الواجب تخطيها لتحقيق هذا الهدف.