محافظ البحيرة يتفقد «زاوية صقر» إحدى قرى «حياة كريمة» بأبو المطامير

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة تفقدية اليوم لقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير احدى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية حيث تم تنفيذ عدد 24 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 78 مليون و 170 ألف جنيه.

وتضمنت المشروعات مختلف القطاعات ومنها رصف الطرق ورفع كفاءة 2 كوبري وصيانة مركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الإنارة وإنشاء محطة رفع ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب وتطوير الوحدة البيطرية والوحدة الصحية وتغطية ترع وعمل تكاسي للمصرف العمومي وعمل شبكات أرضية للغاز وشراء سيارة جمع قمامة وتنفيذ شبكة اتصالات ورفع كفاءة عدد 43 منزل.

وأكد اللواء هشام آمنة أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا ان كافة الأعمال والمرحلة الأولى شهدت تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

حضر الجولة المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء وائل زغلول رئيس مدينة أبو المطامير وهدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة وأعضاء مجلس النواب عن المركز والقيادات التنفيذية.

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرى والمراكز التي تم اختيارها ضمن برنامج حياة كريمة داخل المحافظة والتي بدئها المحافظ اليوم بزيارة قرية الخرطوم التابعة لمركز بدر إحدى قرى المرحلة الأولى من المبادرة.