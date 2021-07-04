«أبوللو وبافلي» يتفقدان كنيستي كيرياليسون والعذراء

قالت إيبارشية سيناء الجنوبية للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها، إنه تفقّد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف وراعى سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي العامر ببريه سيناء ومعه صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية كنيسة كيرياليسون بمدينة نويبع.

الأنبا أبوللو

واضافت انه تفقد ايضا صاحب النيافه الحبر الجليل الانبا ابوللو اسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي العامر ببريه سيناء ومعه صاحب النيافه الحبر الجليل الانبا بافلي اسقف عام المنتزه بالاسكندريه كنيسه السيده العذراء مريم والشهيد العظيم ابانوب النهيسي بمدينه دهب

الأنبا أبوللو

وقالت الصفحة الرسمية ايضا انه كان قد استقبل نيافة الانبا أبوللو اسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي في مقر المطرانية بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ السيد اللواء اركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له والمتكون من اللواء محمود السولية رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية ومن سكرتارية المحافظ والعلاقات العامة وائل المهدي ووحيد قناوي وياسر عامر وسامح نجيب وهاني اسماعيل.

واضافت: "وكان الحديث عن المشروعات والتنمية برعاية الرئيس السيسي في مصر( الجمهورية الجديدة )وفي التنمية في جنوب سيناء ومجهودات القوات المسلحة في المجتمعات الجديدة وضرورة اقامة المسجد والكنيسة في هذه المجتمعات ، وتحدثنا عن كنيسة دهب وقد وافق المحافظ عليها منذ خمس سنوات وكذلك كنيسة نبق وأيضا ضرورة المدافن للأقباط في مدن المحافظة كما تحدثا عن زيارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف للمطرانية وتم الاتفاق على تحديد ميعاد لزيارة فضيلته بالقاهرة.

وتابعت الصفحة الرسمية لايبارشية سيناء الجنوبية أنه حضر المقابلة القمص فيلوباتير السينائي والقس يوسف السينائي والقس ميخائيل بسطا والمهندس مكاري موريس