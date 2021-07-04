القصة الكاملة لوفاة 4 مصريين فى قبرص نتيجة حرائق الغابات

لقي 4 مصريين مصرعهم فى قبرص، وذلك نتيجة حرائق الغابات الموجودة حاليًا هناك التي تتزايد بسبب الرياح، وترصد «الدستور» قصة المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم، والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لعودة الجثامين الى مصر.

بدأت القصة باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية، أمس السبت،، التي ما زالت بعضها مندلعة حتى الآن، وعلمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق.

وحسبما أعلنت الخارجية المصرية فإنه يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيدًا لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن"، موجهة "خالص التعازي والمواساة" لأسر المتوفين.

بينما أعلنت السفارة المصرية في نيقوسيا أنها علمت من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مصريين كانوا يعملون في قبرص، نتيجة حرائق الغابات التي أشعلتها الرياح العاتية، وتسببت في أضرار بفي ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس.

وكانت السفارة قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، على رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كل الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعية المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.