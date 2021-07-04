الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بمركز أبوقرقاص

القاضي يتفقد المركز
القاضي يتفقد المركز التكنولوجي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المركز التكنولوجي بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، حيث تابع المحافظ خلال جولته بالمركز بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد  نائب المحافظ، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، حيث تابع المحافظ انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص ، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

اطمئن المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين، وأكد أنه تم بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة المنيا فقط بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو الجاري للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد تم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد الموافق  4 يوليو.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأكد المحافظ أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء و لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

القاضي يتفقد المركز التكنولوجي
القاضي يتفقد المركز التكنولوجي
القاضي يتفقد المركز التكنولوجي
القاضي يتفقد المركز التكنولوجي
القاضي يتفقد المركز التكنولوجي
القاضي يتفقد المركز التكنولوجي
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المنيا المركز التكنولوجي اشتراطات البناء الجديدة مركز أبوقرقاص الدكتور محمد حلمي أسامة القاضي

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وائل لطفي

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