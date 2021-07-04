الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد فترة الدعم علي الكهرباء إلى ثلاثة سنوات

أسعار شرائح الكهرباء 2021-2022 بحسب برنامج إعادة هيكلة الأسعار منذ 2014

شرائح الاستهلاك
شرائح الاستهلاك

ننشر اسعار شرائح الكهرباء 2021-2022 .. بحسب برنامج إعادة هيكلة الأسعار منذ 2014، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة فترة رفع الدعم إلي العام المالي 2024/2025 كإجراء لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد فترة دعم الكهرباء إلي ثلاثة سنوات إضافية بدلًا من انتهائها في العام المالي 2021-2022، تخفيفًا عن المستهلكين بجميع القطاعات نتيجة لأزمة فيروس كوفيد 19.

 

أسعار شرائح الكهرباء 2021-2022

 

وفيما يلي شرح تفصيلي لقيمة الزيادة السنوية المقررة على كل شريحة من شرائح الاستهلاك كنموذج عن شهر الاستهلاك بداية من الـ 50 كيلو وات/ ساعة حتي 1000 كيلو وات/ ساعة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بمد فترة دعم الكهرباء إلى ثلاثة سنوات إضافية بدلًا من انتهائها في العام المالي 2021-2022.

- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها ‏ ‎

50 في  0.48 قرش = 24 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه‎

- 100 كيلووات ساعة = 54 جنيها ‏‎‏

50 في 0.48=24 جنيها

‏ 50 في 0.58= 29 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه ‎

- 200 كيلووات ساعة = 165 جنيها ‎

 200 في 0.77=154 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

4-350 كيلووات ساعة = 315 جنيها

 200 في 0.77=154 جنيها

‏150 في 1.06=159 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎

- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

200 في 0.77=154 جنيها

150 في 1.6= 159 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

- 650 كيلووات ساعة = 668 جنيها‎ ‏‎

200 في 0.77=154 جنيها

350 في 1.06=371 جنيها‎ ‎

155 في 1.28=128 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎

- 750 كيلووات ساعة = 1075 جنيها ‎ ‏

750 في 140=1050 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎

- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات. ‎

1000 في  1.28 = 1280 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

- 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها ‎

1200 في  1.45 = 1740 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎

- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

 2000 في 1.45=2900 جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها.

 

ما هي أسعار شرائح الكهرباء 2021-2022

 

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2022، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

 بمد فترة الدعم علي الكهرباء إلي ثلاثة سنوات زيادة بدلًا من انتهائها في العام المالي 2021-2022.

 

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  48 قرش)

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  58 قرش )

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   77 قرش)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  106  قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   128 قرش)

6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   128 قرشًا).

7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش).

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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