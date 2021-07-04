الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بمناسبة صوم الرسل.. أسقف الوادي الجديد يكرم الخدام الجدد ويعمد طفل

الأنبا أرسانيوس
الأنبا أرسانيوس

قال المركز الإعلامي لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، إنه تمم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية طقوس، ومراسم معمودية الطفل كيرلس ميخائيل إسحق بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية.

وأضاف المركز، في بيان له، أنه قام صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد  بتكريم الحاصلين على كورس إعداد  خدام التنمية “مستوى أول وثاني” أون لاين عبر برنامج “زووم” في حضور خدام  خدمة الأنبا إبرام أمانة الوادى الجديد.

وكان قد ترأس  صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد اجتماع “حواء” الجديدة، ألقى نيافته عظة روحية عن  نصائح تربوية بقاعة مارمينا  بمبني البابا أثناسيوس الرسولي  وهو يعتبر أول اجتماع لخدمة “حواء” الجديدة وهي إحدى فروع خدمة الأنبا إبرام للتنمية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلال الفترة الحالية بصوم الرسل الذي يستغرقق خلال عام 2021 الجاري فترة 21 يوما متصلة تنتهي يوم 12 من يوليو الجاري، وهو صوم من الدرجة الثانية تسمح الكنيسة خلاله بتناول الاسمالك والماكولات البحرية.

المركز الإعلامي لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس إيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس المركز الإعلامي لإيبارشية الوادي الجديد الأنبا أرسانيوس صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ارسانيوس

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