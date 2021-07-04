الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للفلاحين

السيد القصير
السيد القصير

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بعض قيادات الوزارة، الخدمات المقدمة للفلاحين، مشددا على ضرورة متابعة ملف الأسمدة والتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه مع ضرورة وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق معه استراتيجية الزراعة المحدثة مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة. 


وأكد وزير الزراعة ضرورة الاهتمام بزراعات النخيل والزيتون والمزارع الحقلية وعلى أن يكون هناك مردود واقعي على الفلاحين للخدمات والبحوث والإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية بالوزارة. 


وشدد أيضا على الاهتمام بتطوير منظومة التقاوي وتكثيف الجهود لضمان آليات التكييف والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية، كما شدد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، والدكتور علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة.

وزير الزراعة يبحث قيادات الوزارة آليات تطوير الخدمات المقدمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

الباز: الدولة المصرية بعد 3 يوليو قادرة على صنع المعجزات

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية