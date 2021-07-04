وزير الزراعة يبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للفلاحين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بعض قيادات الوزارة، الخدمات المقدمة للفلاحين، مشددا على ضرورة متابعة ملف الأسمدة والتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه مع ضرورة وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق معه استراتيجية الزراعة المحدثة مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة.



وأكد وزير الزراعة ضرورة الاهتمام بزراعات النخيل والزيتون والمزارع الحقلية وعلى أن يكون هناك مردود واقعي على الفلاحين للخدمات والبحوث والإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية بالوزارة.



وشدد أيضا على الاهتمام بتطوير منظومة التقاوي وتكثيف الجهود لضمان آليات التكييف والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية، كما شدد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية.

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، والدكتور علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة.