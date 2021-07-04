الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتابع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن «حياة كريمة»

اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية و757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2 مليون و970 ألف مستفيد.

جاء ذلك بحضور، اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، النائب رياض عبدالستار، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي)، وعامر طه نائب رئيس المدينة والمهندسة إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الجهات المعنية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وأعرب محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مدرسة المحرص الابتدائية بعدد 40 فصل بتكلفة تصل لحوالي 17 مليون جنيه كما تفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية البراجيل وكذلك أعمال مد وتدعيم شبكات المياه.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.

كما واصل محافظ المنيا جولته بقري مركز ملوي، حيث تابع أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مصطفي حمدي وانحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحي، وكذلك بدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بني خالد (أبوقلتة) المقام على مساحة 12 فدانا ويخدم 10 قرى.

اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
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اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
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المنيا محافظ المنيا يتابع نسب التنفيذ تفقد مشروعات حياة كريمة قري مركز ملوي اللواء أحمد السايس أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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