الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي بوادى النطرون

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم الأحد 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي "وادي النطرون"، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي.

وأوضح محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، أن مستشفى العلمين النموذجي استقبلت 4 مصابين إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي وادي النطرون وهم "أحمد محمد محمد ١٨ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بعظام الوجه كدمات وسحجات بالجسم، محمد صبحي محمد ٢٦ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة وجروح متعددة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، حازم سعد عبدالرسول ٢٣ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم".

وأكد أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.  
 
وكان أصيب أمس السبت 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أمام قرية جلالة التابعة لمدينة الضبعة حيث تم نقل المصابين إلي مستشفي الضبعة المركزي.

وقال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، إن مستشفى الضبعة المركزي استقبلت 4 مصابين أثر انقلاب سيارة أمام قرية جلالة التابعة لمدينة الضبعة وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية لهم.

وأوضح أن المصابين هم  "اشرف عبد الفتاح محمود ٥١ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، حنان اشرف شوارة ٢٠ سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، حبيبة اشرف شوارة ٦ سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، الحاجة علي عيسي ٤٠ سنة مصابة باشتباه كسر بالفك من الناحية اليسري واشتباه pc".

وادى النطرون الطريق الدولي العلمين النموذجي انقلاب سيارة نقل مطروح

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