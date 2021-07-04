محافظ الفيوم يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالامتحانات، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري شركات الخدمات والمرافق.

وأوضح محافظ الفيوم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تُعد الدفعة الأولي التي يتم تطبيق النظام الحديث بها، كما أنه تجري في ظروف استثنائية، لافتاً إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه القائمين على العملية الامتحانية، بضرورة أن تكون الامتحانات هذا العام ورقية تسهيلاً على أبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع ضرورة الانتهاء من متابعة جاهزية كل المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها، من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت، وكذا الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، للتغلب على حرارة الجو، ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان مع تسخير كل الإمكانات الخاصة بالمدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لاأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وشدد "الأنصاري" على اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير التعقيم والكمامات لجميع الأفراد المتواجدين باللجان، مع الحفاظ على التباعد المكاني، لمواجهة عدوي فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه المحافظ، كلاً من وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ومسئول الاتصالات، للتنسيق فيما بينهم، لمراجعة خطوط التليفونات والإنترنت بكافة اللجان بشكل يومي لتفادي ورود أي مفاجآت أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات، كما وجه مسئول شركة الكهرباء، بتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

كما وجه "الأنصاري" وكيل وزارة الصحة، ومدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، بتوفير فرق طبية داخل كافة اللجان مع التأكد من كل الإجراءات الصحية والوقائية، ووجه مدير فرع الإسعاف بالفيوم، بضرورة تواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة لتكون مستعدة في حالة الاحتياج، وتوفير سيارة ارتكاز ثابتة عند مديرية التربية والتعليم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لوضع خطة عمل لعناصر التأمين الإداري، لتأمين اللجان من الداخل والخارج والتعامل مع أي أحداث طارئة تعرقل سير الإمتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان الإمتحانية بمختلف مراكز وقري المحافظة، ووجه وكيل وزارة التموين بتوفير حصة إضافية من الخبز لصالح أعضاء اللجان والمراقبين طوال فترة الامتحانات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات والباعه الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية، والمرور على لجان الامتحانات على الطبيعة لوضع الخطط لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية للجان، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود، لمنع أي محاولات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية، وذلك لخروجها بالشكل اللائق.

واستعرض الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي اتخذتها المديرية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، والتي شملت التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة، وفرع التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والمدن، وكافة شركات المرافق والخدمات، للتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يؤدي 16 ألفا و168 طالبا وطالبة الاامتحانات أمام 62 لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وكذا تجهيز 21 استراحة خاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بكافة الاحتياجات والوسائل المعيشية اللازمة.

فيما استعرض الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، جاهزية المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي، والإسعاف، حيث تم تزويد اللجان الامتحانية بأطقم طبية لتقديم الرعاية الصحية خلال فترة الامتحانات، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، مطالباً بضرورة تطعيم جميع المعلمين المشاركين في العملية الامتحانية، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لحصر جميع المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، لتطعيمهم قبل بدء الامتحانات حفاظاً على سلامة الجميع.