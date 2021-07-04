أحمد صبحي: انتهاء كتابة 55 حلقة من «السيدة زينب» بطولة سوسن بدر

يعكف المؤلف أحمد صبحي على كتابة سيناريو مسلسل “السيدة زينب” الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، والمقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل لينضم لمسلسلات “الأوت أوف سيزون”.

وقال “صبحي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه أنهى كتابة 55 حلقة من أصل 60 حلقة، مشيرًا إلى أن العمل اجتماعي يناسب كل الفئات العمرية، ويناقش قضايا تهم المجتمع المصري.

وأكد أنه بدأ في كتابته مؤخرًا ولم يكن يعلم أن الفنانة سوسن بدر هي من ستقوم ببطولته، ولكنه وجد أنها الأنسب والأجدر لتقديم الدور الذي ستجسده ضمن الأحداث.

وفضل “صبحي” أن لا يفصح عن تفاصيل العمل ليكون مفاجأة للجمهور، واعداً المشاهدين بأنه سيكون عمل مهم، وذات أحداث مشوقة ومثيرة.

صناع مسلسل السيدة زينب

مسلسل "السيدة زينب" بطولة الفنانة سوسن بدر بمشاركة عدد كبير من الفنانين من المقرر الإعلان عنهم خلال الفترة القليلة المقيلة بعد إبرام التعاقدات معهم رسميًا، وتعاقد حتى الآن بشكل رسمي كلا من الفنان حسام داغر والفنان محمود عبد المغني، وكان من المقرر أن تنضم الفنانة عبير صبري للمشاركة في بطولة العمل ولكنها اعتذرت نظرًا لانشغالها بتصوير مسلسل “عودة الأب الضال” مع الفنان بيومي فؤاد، ومسلسل السيدة زينب من تأليف أحمد صبحي، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وسوف يتم تصويره بداية من العشرة أيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر كان مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض في 15 حلقة، بطولة كل من: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثي، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى ويعاد حاليا على التليفزيون المصري في عرض جديد للعمل الجديد، كما تواجدت سوسن بدر في مسلسل النمر خلال رمضان الماضي في دور شرف.