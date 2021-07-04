روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ«كورونا» منذ يناير

سجلت روسيا اليوم الأحد، أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في أعلى حصيلة يومية منذ مطلع يناير في وقت تواجه البلاد تفشي المتحور «دلتا».

ضحايا فيروس كورونا المستجد

وارتفعت أعداد ضحايا «كوفيد - 19» منذ منتصف يونيو في روسيا في ظل تردد الكثير من سكانها في التطعيم والتشكيك في اللقاحات التي تم تطويرها محليًا.

وأعلنت روسيا، اليوم، عن 25142 إصابة جديدة، في أعلى حصيلة إصابات منذ 2 يناير عندما كانت البلاد تخرج من ثاني موجة وبائية.

وسجّلت روسيا الأسبوع الحالي أعداداً قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى خمسة أيام متتالية. وأعلنت أمس (السبت) 697 وفاة بـ«كوفيد» فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء اليوم (الأحد) 663 حالة خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية.

ويعتقد بعض الخبراء بأن روسيا لا تفصح عن كامل عدد الوفيات الناجمة عن «كورونا»، إذ إنها لا تحتسب سوى الحالات التي يثبت فيها بعد تشريح الجثة بأن الفيروس كان السبب الأساسي للوفاة.

وسجّلت موسكو، أكبر بؤرة للوباء على مستوى البلاد، 7624 إصابة جديدة و111 وفاة جرّاء «كوفيد».

استبعاد فرض الإغلاق

واستبعدت الحكومة فرض إغلاق على مستوى البلاد لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حض السكان مجدداً هذا الأسبوع على تلقي اللقاحات و«الإنصات إلى الخبراء» لا الشائعات.

ومثّل التردد في تلقي اللقاحات تحدياً كبيراً للسلطات الروسية وكانت موسكو أولى مدن البلاد التي تلزم سكاناً بالتطعيم.

وذكرت سلطات المدنية أنه من المقرر أن يتلقى 60 في المائة على الأقل من الموظفين في قطاع الخدمات كامل جرعات اللقاحات بحلول منتصف أغسطس.

وتوفي حتى الآن 137952 شخصاً من بين 5.6 مليون أصيبوا بالفيروس في روسيا، وفق الأرقام الرسمية.