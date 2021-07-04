الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

944 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بيلاروسيا

كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية البيلاروسية، تسجيل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 421 ألفًا و350 إصابة.
وأشارت السلطات الصحية - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، اليوم الأحد - إلى تعافي 1168 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين 414 ألفا و460 شخصا حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3185 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في البلاد وحتى الآن.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.18 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و466 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و971 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و176 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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