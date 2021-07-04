الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تمارس كرة القدم والكتابة.. من هي ميرنا الهلباوي التي تصدرت الترند؟

ميرنا الهلباوي
ميرنا الهلباوي

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".


وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء".


وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن ميرنا الهلباوي


-وِلدت بمحافظة الإسكندريّة.


-التحقت بإحدى المدارس الفرنسية.


-حفيدة كمال توفيق الهلباوي، الرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا بجانب كونه كاتبًا مصريًا. 


-اشتهرت في الـ 19 من عمرها، بسبب عملها في أكثر من مجلة. 


-لديها مدونة باسمها أطلقتها عام 2011، وبعدها عملت بالصحافة لمدة 5 سنوات بمجلة "7 أيام". 
-صديقها المقرب إنفلونسر شهير يدعى بولا سالم، أول من شجعها على الكتابة وإطلاق المدونة 
-في فبراير 2018 كان بولا أول من أعلن خطبتها على أحد الأصدقاء ويُدعى "عزت صبري" والذي فاجئها بالخطبة بطريقة رومانسية بعد أن غنى لها وقدم خاتم خطبة مميز، وانفصلا. 


-كاتبة وإذاعية مصرية  درست في مجال السياحة والفندقة. 


-قدمت برنامج "من طاقتك لسلامو عليكو" عبر محطة nrj. 


-تم اختيارها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتكون ضمن المروجين لنشاطات الهيئة وتبني قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.


-انضمت لأحد أندية كرة القدم، وتوقفت عقب تعرضها للإصابة.


-العام الماضي ظهرت ميرنا الهلباوى مع نجم ستار أكاديمى محمد عطية فى عدة مناسبات ونشرا صورا جمعتهما سويا حتى أعلنا ارتباطهما رسميا. 


وأعلنت ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية وهو مطرب وممثل مصري، من مواليد 16 يوليو 1983، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من مسابقة ستار أكاديمي، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة فيلم درس خصوصي ثم أصدر ألبومًا حقق نجاحًا كبيرًا وبعدها انطلق في عالم السينما محققًا نجاحًا تلو الآخر، ولم يرد عطية على خبر انفصالهما وظل محتفظا بصورهما سويا على موقع إنستجرام .

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