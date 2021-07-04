إليك رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 .. بـ«جنوب القاهرة»

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة جنوب

ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 .. بـ"جنوب القاهرة".. فقد أكدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تعزيز خدماتها للمشتركين على مستوى القاهرة الكبري، خاصة فيما يتعلق بخدمة تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري وقيمة الاستهلاك المستحقة عن كل شهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 .. بـ"جنوب القاهرة"

يأتي كل هذا عبر موقعها الإلكتروني المحدد برابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء // .http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx\

وأوضحت شركة جنوب القاهرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن حزمة من الخدمات المقدمة للمشتركين شهدت شهدت خلال الفترة السابقة تطويرًا ملحوظ في مستوي الخدمة وجودتها وفائدة الاستفادة منها خاصة فيمايتعلق بخدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأشارت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكن للمشترك أن يقوم بتطبيق عدد من الخطوات التي تمكنه من تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة بالعداد الإلكتروني أو مسبق الدفع بمنزله، وبناء عليه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، وقيمة الاستهلاك الشهري المطالب بسداد لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ويمكن لجميع المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من منازلهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع للكهرباء علي مستوي المحافظات.

ويختص الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالشركة، الذين تقع منازلهم في النطاق الجغرافي بكهرباء جنوب القاهرة فقط.

كما يمكن للمشترك الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx\ بالمنطقة السكنية التى يقيم بها ومعرفة قيمة استهلاك الكهرباء وكذلك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي// http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

الضغط على قسم الخدمات. اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة. تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن. إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام. الضغط على زر استعلام.

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