القس أثناسيوس رزق: الاعتماد فى الزواج على «فيسبوك» أمر فى غاية الخطورة

راعي كنيسة البابا شنودة: فيس بوك سرق وقتنا وصحتنا وعلاقتنا بربنا

قال القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث للأقباط الأرثوذكس بمدينة زهور 15 مايو، إن “الكتاب المقدس قال ( كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي لكِنْ لاَ يَتَسَلَّطُ عَلَيَّ شَيْءٌ) 1 كو 6:12، ومع ذلك فقد وصل البعض لإدمان (فيس بوك)”.

وأضاف رزق: “خلوا بالكم، الفيسبوك سرق وقتنا وصحتنا وفلوسنا ووعلاقتنا بربنا وواجباتنا وهواياتنا وأصبحنا لا نستغنى عن أخباره وصداقاته وتعليقاته وألعابه وأدمنا الجلوس إليه بديلًا عما كنا نحب الجلوس إليهم، احذروا الفيسبوك، سرق كل شيء!”.

وتابع: “الاعتماد في الزواج على الفيسبوك أمر في غاية الخطورة، ولكن لأسباب عديدة يحدث هذا، قالت لي إحداهن أن أول مرة أعرف معنى الارتباط كان عن طريق محادثة على صفحتي، حيث قال لي أريد الارتباط بحضرتك، فقلت لا بد من ارتباط اختي الكبرى أولا، فقال إني أقصد ارتباط الفيس، وحينئذ فهمت لأول مرة أنه يوجد ارتباط غير ما نفهمه عن الارتباط، وهكذا تحولت أقدس علاقه إنسانية بفضل الفيسبوك إلى شيء آخر”.

وأكمل: “منذ اختراع الفيسبوك عام 2004، وعدد مستخدميه في تصاعد مستمر حتى وصلوا الآن إلى أكثر من 3 مليارات مشترك، وأصبحنا في مصر نحتل المركز التاسع عالميا، ورغم فوائده الكثيرة لا ننكر أضراره الجسيمة أيضا، وأخطرها تداخل الفيس في خصوصيات حياتنا، وعلى صفحاته نجد ما لا يسر ولا يسعد، لدرجة أن حالتنا النفسية ما بين الفرح والحزن، وكذلك نوع أكلاتنا ومكونات ملابسنا ومكان تنزهاتنا، ومن هم الأعداء والأصدقاء، ومكونات منازلنا حتى غرفة نومنا، كل هذا تجده على المشاع عبر صفحات الفيسبوك، وأصبح الناس ينشرون كل شيء وهذا هو الخطر”.