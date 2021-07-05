الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ثق بنفسك.. نصائح Gok Wan مصمم الأزياء العالمي للملابس الصيفية

الملابس الصيفية
الملابس الصيفية

عندما تم تخفيف قيود الإغلاق، سارع الجميع في مختلف دول أوروبا إلى الخروج إلى السهر، وقضاء أعمالهم المعطلة، والذهاب في زيارات للأهل والأصدقاء، أما جوك وان، مقدم البرامج وخبير الموضة فقد اتجه مباشرة إلى شراء موديلات جديدة من الملابس.

يقول جوك: "لم أتوقف عن التسوق.. لقد كان أمرًا لا يصدق" هكذا عبر جوك عن سعادته بتخفيف ساعات الحظر وعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها، متابعًا "أشعر وكأنني أعيش مرة أخرى"، ذلك بحسب ما ذكرته الـ"ديلي ميرور".

حصل جوك، البالغ من العمر 46 عام، ويعيش غرب لندن، على جائزة MBE فى  الموضة والوعي الاجتماعي في عام 2020، لذا، إذا كنت ترغب في تغيير مظهرك للموسم المقبل، فاتبع نصائح جوك  حول كيفية ترتيب خزانة ملابسك، ومنها:

ثق بنفسك

الثقة في ذوقك هو المفتاح لتبدو أفضل مما أنت عليه الأن فكر، فإذا كنت تختار أريكة أو ورق حائط جديد، فلن تسأل كل واحد من أصدقائك عنها، ولكن على الرغم من ثقتنا في ذوقنا عندما يتعلق الأمر بمنازلنا، إلا أننا نشعر بالتوتر مع الموضة، من المهم ارتداء الملابس التي نحبها، بثقة ، دون النظر لما يمكن أن يفكر فيه الآخرون.

حدد ميزانيتك:

من المهم ألا تنفق على الملابس أكتر من حدود امكانياتك، فإذا كنت تعلم أن لديك 2000 جنيه مثلا لتنفقها على ملابس، فلا تخرج من منزلك وأنت تمتلك أكثر من ذلك لكي لا تتورط في إنفاق مبالغ أكبر، وإلا سيبدأ الشعور بعدم الارتياح.

ابحث عن أفضل العروض وأرخصها:

البحث هو أحد أكبر أجزاء عملي أقوم به كمصمم أزياء ويجب أن تكون أنت أيضًا كذلك، فإذا كنت لا تعرف ما هو متاح، ويكمن جمال القدرة على التسوق عبر الإنترنت هو أن لديك إمكانية الوصول إلى جميع العروض والاختيار بين أفضلها.

أزياء و موضة أزياء ملابس عالمية مصمم ازيا ترتيب الملاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

الأهلي يصعد إلى المركز الثانى برباعية فى سموحة

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية