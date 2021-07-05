ثق بنفسك.. نصائح Gok Wan مصمم الأزياء العالمي للملابس الصيفية

عندما تم تخفيف قيود الإغلاق، سارع الجميع في مختلف دول أوروبا إلى الخروج إلى السهر، وقضاء أعمالهم المعطلة، والذهاب في زيارات للأهل والأصدقاء، أما جوك وان، مقدم البرامج وخبير الموضة فقد اتجه مباشرة إلى شراء موديلات جديدة من الملابس.

يقول جوك: "لم أتوقف عن التسوق.. لقد كان أمرًا لا يصدق" هكذا عبر جوك عن سعادته بتخفيف ساعات الحظر وعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها، متابعًا "أشعر وكأنني أعيش مرة أخرى"، ذلك بحسب ما ذكرته الـ"ديلي ميرور".

حصل جوك، البالغ من العمر 46 عام، ويعيش غرب لندن، على جائزة MBE فى الموضة والوعي الاجتماعي في عام 2020، لذا، إذا كنت ترغب في تغيير مظهرك للموسم المقبل، فاتبع نصائح جوك حول كيفية ترتيب خزانة ملابسك، ومنها:

ثق بنفسك

الثقة في ذوقك هو المفتاح لتبدو أفضل مما أنت عليه الأن فكر، فإذا كنت تختار أريكة أو ورق حائط جديد، فلن تسأل كل واحد من أصدقائك عنها، ولكن على الرغم من ثقتنا في ذوقنا عندما يتعلق الأمر بمنازلنا، إلا أننا نشعر بالتوتر مع الموضة، من المهم ارتداء الملابس التي نحبها، بثقة ، دون النظر لما يمكن أن يفكر فيه الآخرون.

حدد ميزانيتك:

من المهم ألا تنفق على الملابس أكتر من حدود امكانياتك، فإذا كنت تعلم أن لديك 2000 جنيه مثلا لتنفقها على ملابس، فلا تخرج من منزلك وأنت تمتلك أكثر من ذلك لكي لا تتورط في إنفاق مبالغ أكبر، وإلا سيبدأ الشعور بعدم الارتياح.

ابحث عن أفضل العروض وأرخصها:

البحث هو أحد أكبر أجزاء عملي أقوم به كمصمم أزياء ويجب أن تكون أنت أيضًا كذلك، فإذا كنت لا تعرف ما هو متاح، ويكمن جمال القدرة على التسوق عبر الإنترنت هو أن لديك إمكانية الوصول إلى جميع العروض والاختيار بين أفضلها.