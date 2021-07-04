رئيس «العربى للتنمية المستدامة» يؤكد ضرورة توعية المجتمعات بالسلوك البيئى الصحيح

أكد رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة نادر جعفر، ضرورة توعية المجتمعات بالسلوك البيئي الصحيح، مشيرا إلى أهمية دور الجامعات في توعية الطلاب بخطورة التصحر والمشكلات البيئية.

وأضاف جعفر - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية اليوم الأحد بعنوان "دور الجامعات في ترسيخ الوعي البيئي نحو تحول الأراضي إلى بيئة صحية" - أن تأثير الإنسان المتزايد على البيئة أحدث تغيرات كبرى في البيئة، مشيرا إلى أن أساس التدهور في عناصر البيئة هو تدخل الانسان بلا روية، مما أدى إلى عدم الحفاظ على التوازن البيئي وظهور المشكلات البيئية.

وأوضح أنه يجب أن تحل هذه المشكلات عن طريق خطة شاملة تعيد انضباط التنمية، ويجب أن تنبع من الإنسان ويجب معالجتها على أسس سليمة، فيجب من الإنسان نفسه لأنه السبب المباشر في حدوث هذه المشكلات، مضيفا أن الأنظمة التعليمية في الوطن العربي تفتقر التوعية بالسلوك البيئي الصحيح، مؤكدا أنه يجب على المؤسسات التربوية خاصة الجامعات أن تلعب دورا مهما في تنشئة السلوك البيئي للطلاب.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون من أهداف التعليم الجامعي التوعية بالسلوك البيئي وتطوير البرامج الدراسية بكيفية التعامل مع البيئة والحفاظ عليها وتوعية الطلاب بتأثير النشاطات المختلفة على البيئة، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك كان التفكير والسعي إلى هذا المؤتمر للتوعية بالتصحر والجفاف ووجوب تحويل الأراضي القاحلة الى أراض صحية.

من جانبه، قال أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة إنه في يوم في الـ 17 يونيو من كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة التصحر وتؤكد جهود الدول في استعادة الأراضي وتحويلها إلى أراض صحية.

وأضاف عبد العزيز "إيمانا منا برفع الوعي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة كان لزاما علينا التنسيق مع رابطة الجامعات الإسلامية ومركز التنمية الإدارية بعقد هذا المؤتمر المهم".. موجها الشكر للدكتور أسامة العبد على استضافة هذا المؤتمر وتعاونه في تحديد أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن التصحر ظاهرة تم تصنيفها من أكبر التحديات البيئية لأنه عندما تتصحر الأرض تتدهور المساحات وتزداد الانبعاثات وينخفض التنوع البيولوجي، مؤكدا ضرورة التعاون من كافة المؤسسات في العالم لتعزيز الوعي بخطورة التصحر.