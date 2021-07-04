الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يوجه بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا لمتابعة ملفات عمل الوزارة، خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.


ووجه الوزير بالمتابعة اللحظية من قبل الإدارات المركزية لنظيرتها من الإدارات بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، والعمل على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي لكافة أعمال تلك الإدارات.


وأكد الوزير ضرورة تطبيق منظومة عمل متجددة ومبتكرة فيما يخص أعمال الإدارات المركزية، ينصب تركيزها على الأفكار المستحدثة التى تضيف للعمل وتعطي سرعة في تنفيذه، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.


كما وجه الوزير، بضرورة الوقوف علي احتياجات مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، من حيث البنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي، التي تساعد على التحول الرقمي لتلك المديريات، وتتيح الرقمنة لكافة أعمال الوزارة.


وتابع الوزير موقف مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب الانتهاء من أعماله، فضلا عن أعمال برمجة خدمات تراخيص عمل الأجانب، بما يتيح للأجانب العمل في ظل القانون ويحمي الشركة من الوقوع في المخالفات، ويثري العملية الإنتاجية بالاستفادة من الكفاءات وذوي الخبرة.


وقدم الوزير الشكر للإدارة المركزية للموارد البشرية على المجهود المبذول في إعداد قاعدة بيانات جميع العاملين بالديوان والمديريات والانتهاء منها، موجهاً الإدارة العامة للتدريب الإداري بالوزارة بالعمل على تحديد مستويات الموظفين المهارية، وتزويدهم بالدورات التدريبية اللازمة لهم وتصميم برامج جديدة، لإعداد وتجهيز القيادات الجديدة للعمل بالمناصب القيادية للوزارة والمديريات.
 
كما تم استعراض موقف المديريات من العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة، مع استكمال أعمال تلك المديريات خلال الثلاث أشهر القادمة للوصول للتشغيل الكامل لكل الخدمات المقدمة بها.

وزير القوى العاملة محمد سعفان ملفات عمل الوزارة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الاجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد التحول الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

الباز: الدولة المصرية بعد 3 يوليو قادرة على صنع المعجزات

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية